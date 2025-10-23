Outubro Rosa: “Elas na Direção” reuniu mais de 100 participantes

“Entender de carro é coisa para a mulher, sim!!!”. Com essa palavra de ordem foi aberto o evento que na noite da última terça-feira (21/10) reuniu mais de 100 mulheres, além de autoridades e lideranças, na empresa MCA – Autopeças e Oficina, em Campo Mourão. A ação fez parte da programação da campanha Outubro Rosa.

O evento inédito na cidade foi organizado pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg), com o apoio do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, em parceria com o Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão (Sindiempresarial) e a empresa anfitriã.

Os participantes foram recepcionados por artistas da Associação Sou Arte vestidos de mecânicos, com ferramentas gigantes. Em seguida foi realizada uma visita guiada pelos diversos setores da empresa: oficina geral, montagem, estoque, áreas de convívio dos funcionários, etc.

ABERTURA

“Entendemos que cuidados com a prevenção a saúde e também com ferramentas que conduzem nossa vida são essenciais, tanto nossa quanto de quem amamos. Por isso,

neste mês de outubro, a Cmeg/Campo Mourão trouxe várias ações de informação e sensibilização sobre a importância de cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa vida!”, destacou a cerimonialista já na abertura.

Em seguida foi composto o quadro de autoridades, com a participação de representantes da empresa, diretoras da Cmeg/Campo Mourão, autoridades municipais e os gerentes das unidades locais do Sesc e do Senac. O presidente do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), Nelson Bizoto, foi representado por Itamar Zeni.

O evento prosseguiu com três momentos e o primeiro foi um Talk Técnico. As participantes receberam dicas para identificar sinais do carro que não podem ser ignorados, de cuidados básicos com o veículo e orientações para não passar sufoco ou serem enganadas, entre outras. Também participaram de dinâmicas, com as participantes respondendo a perguntas da equipe da MCA – Autopeças e Oficina frente a um carro com o capo do motor aberto. Ainda tomaram parte de atividades práticas, identificando peças no carro e na bancada da oficina.

O encerramento foi com networking, música, fotos e brindes para as participantes.