“Campo Mourão no Prato”: inovação e geração de renda com gastronomia

A empreendedora mourãoense, Maria Eduarda Velozo Bento, comemora o sucesso de vendas da sua sobremesa, criada especialmente para a edição de inverno do festival gastronômico “Campo Mourão no Prato”. O bolo “Naked Cake, Red Velvet”, recheado com leite ninho e geleia de frutas vermelhas, garante um incremento de cerca de 50 por cento na renda do negócio, que ela mantém no sistema delivery.

Maria Eduarda trabalha na própria casa, no Jardim Araucária. E no período do festival, tem que contratar mais pessoas para dar conta da demanda. “É como se fosse uma segunda Páscoa para mim. O festival foi uma vitrine para as pessoas conhecerem meu trabalho”, disse a empreendedora, que participa desde a primeira edição. Em cada edição ela cria uma sobremesa específica para o festival, o que além da geração de renda caracteriza o caráter inovador do evento.

A empresária Bruna Grotti, do ramo de panificação artesanal, também participa desde o primeiro festival. Para a edição 2025, ela serve o “Supreme + Capuccino”. E o detalhe inovador é a impressão em 3D de um suporte, para que o produto seja servido na vertical, da forma como é consumido.

“O festival foi uma iniciativa genial, que fortalece a área de gastronomia e oportuniza que os clientes conheçam também o mercado. Nosso prato deste ano já fazia parte do cardápio, mas sem o devido destaque”, enfatiza a empresária, ao acrescentar que o festival fomenta as vendas em mais de 20 por cento.

Levantamento preliminar realizado pela organização, revelou que em três dias do festival foram vendidos 3.136 pratos por 45 estabelecimentos. “Temos constatado que o festival é como uma safra, especialmente para pequenos empreendedores em sistema delivery, que a cada edição tem nos procurado para participar”, ressalta o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Campo Mourão, Eduardo Akira Azuma.

Nesta edição de inverno, que começou dia 17 de agosto e vai até dia 31, um total de 96 empresas participam com a oferta de pelo menos um prato do cardápio ao preço único de R$ 29,90. Em 15 desses locais também é oferecido o coquetel especial do festival, outra inovação idealizada este ano, ao preço de R$ 24,90. Além do preço, as novidades a cada edição são atrativos para a clientela procurar os estabelecimentos participantes.

O festival é resultado de uma iniciativa da prefeitura de Campo Mourão, através da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Acicam, Unespar/curso de Turismo, Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e Sebrae.

Mais informações no perfil oficial do festival no Instagram: @cmnoprato