Campo Mourão Liquida começa nesta terça-feira

A promoção Campo Mourão Liquida movimenta o comércio local a partir desta terça-feira (3/11), com as lojas participantes da promoção da Associação Comercial e Industrial (Acicam) ofertando muitos produtos com descontos. Cartazes identificam as empresas participantes da promoção – que vai se estender até o próximo dia 14 – e a expectativa é de muito movimento no comércio e de boas vendas estimuladas pelos preços de liquidação.

A promoção já é tradicional em Campo Mourão e a principal novidade nesta edição é a possibilidade de pesquisar produtos, verificar preços e realizar compras em grande número de lojas da cidade através da internet. Mas o evento também será realizado na modalidade presencial, com compras diretamente nas lojas. O evento comercial constitui-se em uma nova versão da tradicional promoção Campo Mourão Liquida e do Feirão Queima de Estoque, realizado duas vezes por ano pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) no Celebra Eventos.

A promoção que começa nesta terça-feira tem o patrocínio da empresa Makito Tecnologia da Informação e o apoio da CDL (que não pode realizar nenhuma edição do Feirão Queima de Estoque do Comércio neste ano em razão da pandemia de Covid-19).

NOVIDADE

Uma plataforma digital foi desenvolvida para a realização da promoção, através de parceria firmada entre a Acicam e a empresa Makito Tecnologia da Informação, de Campo Mourão. A plataforma disponibiliza, inclusive, um canal de negociação entre o consumidor e a empresa. Outra inovação é que o consumidor pode receber a compra em casa ou retirar na loja.

Com a iniciativa, a Acicam busca propiciar as empresas participantes o fomento das vendas, evitando aglomerações, valorizando o comércio local. Para muitas empresas será a primeira experiência em vendas pela internet (E-commerce).

VIRTUAL

A inovação tem o objetivo de adequar à entidade as tendências de mercado para atender a novas demanda de seus associados, com a disponibilização de meios acessíveis para que muitas lojas locais – de todos os portes – comecem a atender também pelo sistema de E-commerce (compras pela internet). Pesquisas apontam que as compras pela internet crescem rapidamente no país e no mundo, sobretudo após o surgimento do novo coronavirus.