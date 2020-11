Motorista morre após capotar veículo na BR 369

Um acidente automobilístico ocorrido por volta das 21h30 de ontem, na BR 369, no município de Ubiratã, provocou a morte do motorista. A vítima dirigia um GM/Astra, com placas de Boa Esperança, quando perdeu o controle da direção, vindo a sair da pista e capotar.

Segundo testemunhas, o condutor ainda conseguiu sair do veículo, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no local. Um passageiro de veículo ficou levemente ferido.

Ainda chegou à equipe a informação que outros dois ocupantes do veículo abandonaram o local do acidente e se evadiram. Os pneus do veículo estavam em péssimo estado de conservação, o que pode ter contribuído para a ocorrência do acidente.

O corpo do condutor foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Ubiratã.