24º Feirão Queima de Estoque até sábado no Celebra Eventos

Foi aberto na manhã desta quinta-feira (5/3) e prossegue até a noite de sábado (7/3), no Celebra Eventos, o 24º Feirão Queima de Estoque do Comércio de Campo Mourão. Cerca de 30 lojas participam da tradicional promoção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a expectativas é, uma vez mais, de muito movimento nos três dias e de excelentes vendas.

A solenidade de abertura teve a presença dos presidentes Fábio Júnior Bareta (da CDL) e Alcir Rodrigues da Silva (da Associação Comercial e Industrial – Acicam), do prefeito Tauillo Tezelli, do vereador Edoel Rocha (que representou o Poder Legislativo) e do secretário municipal Cristiano Calixto (do Controle, Fiscalização e Ouvidoria). Muitos consumidores acompanharam os pronunciamentos enquanto aguardavam a abertura do feirão para o público realizar suas compras.

Algumas das lojas participantes chegaram a controlar o acesso dos consumidores aos estandes e o maior movimento no primeiro dia da promoção foi nas empresas que colocaram produtos com maiores descontos. Segundo os organizadores, estão sendo ofertados produtos com até 70 por cento de desconto.

Roupas em geral e calçados são os produtos mais ofertados no 24º Feirão Queima de Estoque, mas os consumidores também têm a disposição enxovais para crianças, colchões, sofás, acessórios femininos, etc. Também estão sendo comercializadas toalhas, lenções, cobertores e muitos outros produtos.

O atendimento ao público, nos três dias, será das 9 às 22 horas. No local também funciona uma praça de alimentação, com opções variadas para os visitantes.