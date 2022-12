Campo Mourão entre as 20 cidades de maior PIB do Paraná em 2020

O município de Campo Mourão avançou 29 posições e está entre as 20 cidades do Paraná de maior PIB em 2020. Ocupa a 16ª posição no ranking estadual e 247º no nacional. É a primeira do Estado entre as cidades de até 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados na sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2020.

O Paraná tem nove municípios entre os 100 mais ricos do Brasil. Segundo o IBGE, os 25 maiores PIBs são Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá, Araucária, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, Paranaguá, Guarapuava, Toledo, Pinhais, Colombo, Campo Largo, Cambé e Campo Mourão.

O PIB do Paraná totalizou R$ 487,93 bilhões em 2020 e o Estado alcançou o patamar de quarta maior economia do País, ultrapassando o Rio Grande do Sul.. O Estado também registrou em 2020 a maior participação da história na formação do PIB nacional nas duas últimas décadas: 6,412%. Foram produzidos R$ 487.930.593.783 no Estado de um total de R$ 7.609.597.000.001 da soma de todos os demais e do Distrito Federal.