Custo da cesta básica em Campo Mourão apresentou redução de 5,37% no mês de dezembro

O Centro Universitário Integrado por meio do Departamento de Pesquisa do Grupo de Pesquisadores do NEPE – Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), divulgam o Índice de Custo da Cesta Básica (ICB –Grupo Integrado de Campo Mourão), para o mês de Dezembro de 2022 para Campo Mourão.

Neste mês o valor da cesta básica de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Campo Mourão é de R$ 622,37. Esse valor representa 55,51% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 113 horas e 37 minutos por mês para adquirir essa cesta de alimentos.

Vale destacar que, em dezembro o valor da cesta básica de Campo Mourão apresentou uma redução de 5,37% em relação ao mês de novembro. Ao observar o comportamento do valor da cesta básica no período de abril a dezembro, período no qual o índice passou a ser calculado, verifica-se uma redução significativa do valor da cesta básica no município entre julho e setembro, porém observou-se uma tendência de alta nos preços nos meses de outubro e novembro e uma nova redução no mês de dezembro. Essas informações podem ser observadas no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Evolução do valor da cesta básica de Campo Mourão no período de abril a dezembro/22

Fonte: Centro Universitário Integrado, CODECAM e Departamento de Pesquisa do Grupo de Pesquisadores do NEPE –Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão

Outro indicador observado na pesquisa do ICB foi a variação de preço dos produtos que compõe o índice. Conforme observado no Gráfico 2, os produtos que apresentaram os maiores aumentos no preço médio no mês de dezembro foram: Óleo de Soja (7,53%), Feijão carioquinha (7,08%), Arroz (5,58%), Banana (5,18%), Manteiga (2,24%) e Açúcar (1,92%).

Já os produtos que apresentaram as maiores reduções no preço médio no período foram: Batata (-28,98%), Tomate (-17,82%), Leite Integral (-14,25%), Pão Francês (-8,23%), Carne (-3,69%), Farinha de Trigo (-2,39%) e café (-1,88%).

Gráfico 2 – Produtos que apresentaram as maiores altas e reduções nos preços da cesta básica de Campo Mourão no mês de dezembro de 2022

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da Pesquisa.

Ao comparar o custo da cesta básica de Campo Mourão com o custo dos 17 municípios onde o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realiza a pesquisa da cesta básica, foi possível constatar que em dezembro o custo da cesta básica em Campo Mourão é maior do que cinco capitais do Brasil sendo elas: Natal (R$ 566,95), João Pessoa (R$ 552,43), Recife (R$ 551,30), Salvador (R$ 550,67) e Aracaju (R$ 511,97) e menor do que todas as capitais da região Sul (Florianópolis – R$776,14; Porto Alegre – R$ 781,52 e Curitiba – R$709,84).

Este relatório foi desenvolvido pela equipe composta por Ma. Alexandra Andrade de Almeida Cardoso; Dr.Fabricio Pelloso Piurcosky e Laíssa Gabrielly Dal Santo Valenski e Dra.Jackelline Favro. secretária executiva do CODECAM e Hellen dos Santos Gollom estagiária do CODECAM.