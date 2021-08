Divulgados os horários especiais do comércio para o Natal em C. Mourão

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) divulgou nesta semana os horários especiais para o funcionamento do comércio varejista local no período que vai anteceder o próximo Natal. Durante 14 dias, as lojas mourãoenses atenderão os consumidores em horário dilatado.

O funcionamento do comércio no período da noite vai começar no dia 10 de dezembro (sexta-feira), com o funcionamento das lojas estendendo-se das 9 às 22 horas. Entre os dias 13 e 17 de dezembro (segunda a sexta-feira), bem como no período de 20 a 23 (segunda a quinta-feira), o atendimento aos consumidores nas lojas de Campo Mourão será das 9 às 22 horas. No dia 18 (sábado), as lojas permanecerão abertas das 9 às 17 horas.

Já no dia 19 de dezembro, domingo que antecede o Natal, o funcionamento do comércio da cidade será das 14 às 20 horas. O calendário também especifica que no dia 24, véspera do Natal, o atendimento ao público será das 9 às 16 horas (com os serviços internos das empresas podendo se estender até às 17 horas).

No dia 31 de dezembro (sexta-feira), o atendimento ao público também será das 9 às 16 horas (com os serviços internos podendo se estender até às 17 horas).

CONVENÇÃO COLETIVA

Os horários especiais para o funcionamento do comércio varejista de Campo Mourão no período que vai anteceder o Natal deste ano foi estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, recentemente firmada entre o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam), Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).