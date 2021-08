Adolescente fica ferida em queda de ciclomotor

Uma adolescente de 15 anos ficou ferida por volta das 17h40 dessa sexta-feira, após perder o controle da direção de um Ciclomotor Shineray de 50cc e cair. O acidente ocorreu na Rua São José, quase esquina com a Rua Vani Borges de Macedo, entrada do Jardim Cidade Alta 2.

Segundo as informações apuradas no local, a adolescente não conseguiu fazer uma curva, perdeu o controle e bateu no meio-fio. Em seguida ela caiu e a moto ainda bateu em um poste.

A vítima sofreu ferimentos moderados e foi atendida pela equipe do Samu, que a encaminhou ao hospital Pronto Socorro.