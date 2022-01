Duas mulheres são feridas com facadas em Peabiru

O setor policial foi movimentado na noite deste domingo em Peabiru, onde duas mulheres foram feridas a facadas, em duas ocorrências registradas pela Polícia Militar. Um homem foi preso, suspeito de ter cometido os dois crimes.

No primeiro caso, uma mulher de 39 anos levou uma facada na região do abdômen, na rua José Maria de Barro, esquina com a rua 14 de Dezembro. O agressor teria confundido a vitima, de iniciais A.R.S, com a irmã dela que seria seu alvo.

A Polícia Militar foi acionada e ao perceber a gravidade do ferimento, solicitou apoio da equipe de saúde do município que encaminhou a mulher para o hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, em estado grave.

Logo em seguida, a PM foi comunicada de que outra mulher havia sido ferida com golpe de faca, próximo à unidade de saúde do município. Ao chegar ao local a equipe encontrou a mulher com um corte em uma das mãos.

Ela contou que o agressor seria seu genro. O rapaz foi preso em seguida pela polícia. Ele é suspeito de ter atacado as duas mulheres.