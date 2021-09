Campanha promocional de Natal é lançada pela Acicam com inovações

A reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), realizada na noite desta quarta-feira (29/9), foi marcada pelo lançamento da campanha promocional de Natal. Trata-se da maior promoção do calendário anual da entidade e a meta é bater o recorde de empresas participantes. A premiação aos consumidores inclui várias novidades e a programação conta com várias inovações, inclusive com a descentralização para os bairros.

Comandado pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, o evento teve a presença de empresários, lideranças locais e populares. A reunião também teve transmissão ao vivo pelas redes sociais e a programação incluiu ainda a entrega da moto Honda CG 160 Start sorteada no projeto Três Amores (que englobou as campanhas promocionais do Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais). A ganhadora foi Eliana dos Santos Rodrigues, com uma compra realizada na Sorveteria Soft.

O encontro empresarial, como já é tradição, teve dois convidados especiais. Eduardo Akira Azuma, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, fez uma explanação sobre as ações desenvolvidas pelo órgão ao longo do primeiro semestre deste ano e os resultados alcançados. O outro convidado especial foi o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), Newton dos Santos Leal, que discorreu sobre a atuação da entidade e os avanços alcançados.

A pauta da reunião incluiu ainda a assinatura de parceria entre a Acicam e o Sindimetal – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Campo Mourão. Com o convênio, as indústrias ligadas ao sindicato passarão a desfrutar de serviços ofertados pela Acicam. O documento foi firmado pelos presidentes Ben-Hur Berbet e Fernando Yukio Mizote, presidentes da Acicam e do Sindimetal/Campo Mourão, respectivamente.

Também o diretor executivo do Procon local, Sidnei Jardim, usou da tribuna durante a reunião.

NATAL

A Acicam já iniciou a comercialização da campanha de Natal, que disponibiliza kits variados para as empresas interessadas. Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes estarão concorrendo a um carro zero quilômetro, R$ 30 mil em vale compras, 12 bicicletas e cinco televisores. A novidade será o sorteio de mobiliário residencial completo para três casas.

A entrega de cupons para os consumidores pelas empresas será iniciada no dia 16 de novembro. Na mesma data começa a funcionar a Vila Acicam, na praça São José, onde serão instalados equipamentos para recreação de crianças e os cupons recebidos nas lojas darão direito a sorvetes, algodão doce, etc. Também está prevista o funcionamento do tradicional trenzinho de Natal e o projeto inclui várias outras novidades.

LAR DOS IDOSOS

Ben-Hur Berbet também anunciou durante a reunião que a Acicam lançou campanha com o objetivo de arrecadar doações para o Lar de Idoso São Joaquim e Sant’Ana (o antigo Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan). A entidade, que agora é dirigida por padres de Campo Mourão, acumula dívidas que ultrapassam a R$ 200 mil e a campanha visa assegurar a manutenção do funcionamento da entidade, que atualmente atende a mais de 40 idosos.

Com a impossibilidade da realização de promoções tradicionais na cidade desde o início do ano passado, devido a pandemia de Covid-19, o Lar de Idosos acumulou dívidas que podem levar a suspensão do repasse de recursos governamentais destinados a manutenção da entidade.