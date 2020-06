Campanha do Dia dos Pais terá a maior premiação da história em CM

Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da campanha promocional do Dia dos Pais, preparada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), estarão concorrendo a maior premiação já oferecida pela entidade nessa data especial. Fomentar as vendas e fortalecer o comércio local neste período em que as atividades econômicas estão sendo afetadas pela pandemia de Covid-19 são os objetivos da promoção, que oferece prêmios aos consumidores e incentivos as empresas participantes.

O prêmio principal da campanha é inédito em Campo Mourão: um cartão de crédito da Acicam – com limite pré-determinado – para o contemplado e outro para seu pai com um ano de fatura paga pela entidade. Também serão sorteados R$ 3 mil em 10 vale compras e ainda uma cervejeira.

A campanha “Meu Pai Merece um Presentão” foi lançada na reunião mensal online que a entidade realizou na noite desta quarta-feira (24/6) e os kits da promoção já estão sendo comercializados pela Acicam. Para viabilizar a participação do maior número possível de empresas, a campanha disponibiliza quatro kits, de valores diferenciados. Os kits podem ser parcelados em até quatro vezes.

As empresas participantes da campanha também poderão oferecer prêmios exclusivos para serem sorteados entre seus clientes. Está definido que o sorteio dos prêmios da promoção será no dia 14 de agosto, às 10 horas, na sede da Acicam.

A promoção tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Sicoob e Cooper Card.