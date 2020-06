Primeira reunião mensal da Acicam com a nova diretoria

O presidente Ben-Hur Berbet e secretário Itamar Zeni comandaram a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), realizada na noite desta quarta-feira (24/6). Em razão da pandemia de Covid-19, o encontro aconteceu sem plateia e com transmissão ao vivo pelo facebook da entidade.

Já na abertura dos trabalhos, Ben-Hur Berbet detalhou alguns pontos do último decreto baixado pela prefeitura que impôs restrições devido aos casos do novo coronavirus na cidade. Falou sobre o toque de recolher (das 22 às 6 horas até o dia 30 de julho) e os horários do comércio (das 10 às 16 horas), de restaurantes (até às 22 horas) e dos bares (até às 20 horas).

O presidente da Acicam enumerou ainda ações desenvolvidas pela entidade no sentido de manter os empresários mobilizados no combate a pandemia, através da implementação de todas as medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde. Kits com máscaras e álcool 70 graus estão sendo repassados gratuitamente aos associados. A entidade também confeccionou e está distribuindo cartazes com orientações sobre os cuidados recomendados pela saúde pública para todos os estabelecimentos interessados.

Na sequência, Ben-Hur Berbet falou sobre a Carteira de Trabalho Digital (que substitui à antiga, em papel), a implantação do projeto Campo Mourão Mais Seguro (monitoramento compartilhado de câmeras de segurança) e o aniversário da Acicam neste sábado (dia 27). A entidade empresarial pioneira do Município vai completar 67 anos.

DIA DOS PAIS

Os detalhes da campanha promocional do Dia dos Pa

is, lançada pela Acicam na reunião, foram apresentados por Itamar Zeni. “Pai que Merece um Presentão” é o tema central da campanha, que vai distribui R$ 3 mil em 10 vale compras. A premiação inclui ainda uma cervejeira e cartão de crédito da Acicam para o consumidor contemplado e outro para seu pai com um ano de fatura paga.

A campanha já está sendo comercializada pela entidade e o sorteio dos prêmios será no dia 14 de agosto, às 10 horas, na Acicam.

Na reunião foi ainda destacada a campanha de Valorização do Comércio de Campo Mourão, que busca conscientizar a comunidade sobre a importância de se comprar nos estabelecimentos locais. Durante o encontro foram exibidos vídeos sobre a história da Acicam, sobre a importância de empresas e consumidores adotarem todos os cuidados recomendados para se evitar a Covid-19 e também sobre a campanha do Dia dos Pais.

No final do encontro, o presidente Ben-Hur Berbet pediu aos empresários que continuem adotando todos os cuidados estabelecidos pelos órgãos de saúde para que não seja necessária a adoção de medidas mais drásticas no combate a Covid-19.