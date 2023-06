Campanha da Acicam oferece prêmios no Dia dos Namorados

Nas compras realizadas em aproximadamente 170 empresas de Campo Mourão, neste período que antecede o Dia dos Namorados, os consumidores estão concorrendo a vários prêmios. Trata-se da segunda etapa da campanha promocional “Três Amores”, realizada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) pelo terceiro ano consecutivo.

A premiação para o Dia dos Namorados, que comemora-se na próxima segunda-feira (12 de junho), inclui três vale compras no valor de R$ 1.000,00 e cinco aparelhos Alexa Echo Dot 4ª geração. A exemplo do realizado no Dia das Mães, também será sorteado um cupom em cada loja participante da promoção para concorrer ao Baú do Tesouro. Entre esses cupons, numa segunda etapa, serão sorteados 20 para que os contemplados tentem abrir o Baú do Tesouro do Dia Namorados, com prêmio de R$ 5 mil.

O sorteio dos primeiros oito prêmios do Dia dos Namorados será em 30 de junho, durante evento aberto ao público, na Acicam. Também serão sorteados os 20 consumidores para o Baú do Tesouro. Já no dia 15 de setembro, os sorteados participam de evento onde vão receber chaves para tentar abrir o baú. Vão participar os 60 consumidores sorteados para os Baús do Tesouro – 20 para o Baú do Dia das Mães, 20 para o Baú dos Dias dos Namorados e 20 para o Baú do Dia dos Pais.

A premiação oferecida nas três etapas da campanha “Três Amores/2023” gira em torno de R$ 50 mil e a promoção da Acicam conta com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.

ALEXA

Pedir para a Alexa tocar músicas é a função mais conhecida do equipamento, que também registra lista de compras ou de tarefas. Ainda elucida dúvidas sobre temas variados ao ser questionada, ativa despertador e outros alarmes, lembra sobre compromissos e atualiza sobre o noticiário.