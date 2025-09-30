Campanha Campo Mourão Cidade Natal da Acicam terá muitas novidades

Inovações na premiação oferecida aos consumidores marcam a campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2025” lançada há poucos dias pela Associação Comercial e Industrial (Acicam). Mas várias outras novidades foram introduzidas pela entidade empresarial, como a ampliação do número de sorteio de prêmios (todos através da Loteria Federal) e a disponibilização de dois trenzinhos de Natal para atender os consumidores contemplados com vale-passeio.

Serão distribuídos R$ 300 mil em vale-compras, através de raspadinhas de cinco mil raspadinhas no valor de R$ 50,00. Também serão sorteados 12 vale compras de R$ 5 mil (que somam R$ 60 mil). Os sorteios da tradicional campanha serão realizados nos dias 6, 13 e 20 de dezembro, além do dia 10 de janeiro. Para as empresas participantes da promoção serão realizados dois sorteios de R$ 2 mil ao final da campanha.

A promoção natalina vai se estender de 17 de novembro a 27 de dezembro e a comercialização dos kits de adesão à promoção já estão sendo comercializados pela Acicam. Para possibilitar a participação de empresas de todos os portes, estão sendo disponibilizados kits de diversos valores. Mais informações os interessados podem obter diretamente na Acicam ou através do telefone (44) 3518 8000.

O trenzinho de Natal estará duas vezes nos jardins Lar Paraná e Tropical. Nos jardins Modelo e América estará uma vez. O trenzinho principal estará percorrendo as ruas de Campo Mourão de 27 de novembro a 23 de dezembro, bem como nos dias 26, 27 e 28 de dezembro. Já o segundo trenzinho fará passeios de 11 a 23 de dezembro, além dos dias 26, 27 e 28 de dezembro.

LANÇAMENTO

O lançamento oficial da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025” aconteceu em evento que a Acicam realizou na última quarta-feira, com a apresentação da premiação, do calendário e outros detalhes pelo diretor de Eventos e Promoções da entidade, Newton dos Santos Leal.