Boletos do IPTU 2020 já estão disponíveis na internet

Os boletos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) já estão disponíveis na internet para serem baixados pelo portal campomourao.atende.net. O vencimento para pagamento à vista é no dia 10 de março, o que dá direito a desconto de 10 por cento. O contribuinte também pode optar pelo pagamento parcelado em até 10 vezes, com a data da primeira parcela também para 10 de março.

Segundo o secretário de Fazenda e Administração, Aldecir Roberto Silva, a entrega dos boletos nos domicílios vai começar a partir do dia 20 de fevereiro nos imóveis edificados. “Os proprietários de imóveis não edificados que não cadastraram endereço de entrega terão que retirar os boletos na praça de atendimento ou baixar pela internet”, explica.

Ele lembra que a partir de 2018 o município reduziu as alíquotas para cálculo do imposto. Nos imóveis edificados a alíquota cobrada caiu de 1 por cento para 0,7 por cento e nos terrenos não edificados, de 3 para 2 por cento. A previsão de receita com o IPTU, coleta de lixo e Cosip é de R$ 31,9 milhões.

O secretário lembra que o contribuinte que efetuou o pagamento em dia no ano passado é beneficiado com o desconto de pontualidade, equivalente a 10 por cento sobre o valor do imposto apurado, já lançado no valor do boleto.

Mais informações pelos telefones 3518-1163 ou 3518-1197, ou na Praça de Atendimento da prefeitura (Rua Brasil, 1407, Edifício Plaza – térreo).