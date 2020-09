Audiência pública sobre a Lei Orçamentária será realizada por live nesta sexta-feira

O munícipio de Campo Mourão, por meio da Secretaria do Planejamento (Divisão de Programação Orçamentária) reallza uma live nesta sexta-feira (25), às 14 horas, para tratar da Audiência Pública referente a Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2021. A live poderá ser acessada no endereço: https://youtu.be/S4PQw5nOzfU

A LOA é uma das três peças orçamentárias (as outras são o PPA e LDO) e detalha a aplicação dos recursos do município em obras e ações para o exercício seguinte. “É o planejamento de todas as receitas e despesas para o ano seguinte, baseado no que foi arrecadado no primeiro semestre deste ano. É uma previsão”, esclarece a secretária municipal de Planejamento, Simone Padilha.

Ela explica que esse planejamento é exigido por lei. “As despesas só podem estar programadas dentro daquilo que é possível o município arrecadar”, esclarece. Essa programação é feita por todas as secretarias e o Planejamento é quem organiza. “É um trabalho em conjunto”, explica. Após elaboração do documento, o município tem até dia 30 de setembro para enviar ao Poder Legislativo para análise e votação dos vereadores.