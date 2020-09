PM prende madrasta e enteado com drogas em Mamborê

A Polícia Militar prendeu uma mulher e o enteado dela em Mamborê, com certa quantia de drogas, no fim da manhã dessa quinta-feira (24). A ação foi conduzida por policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão, e policiais civis da cidade.

Na residência, localizada na rua Vereador Lázaro Correia, as equipes encontraram mais de 460 gramas de maconha, 35 gramas de cocaína, pedras de crack, 2,2 mil em espécie e uma balança.

Alguns celulares e anotações relacionadas ao tráfico de drogas também foram apreendidos pelos policiais. A ação foi registrada durante patrulhamento de rotina.

Os policiais militares patrulhavam pela rua vereador Lázaro Correia, quando perceberam que um rapaz, que estava nas proximidades de um local já conhecido por ser ponto de vendas de drogas, tentou se evadir ao notar a presença da equipe.

Com ele nada de ilícito foi localizado. Os policiais saíram do local, retornaram minutos depois e perceberam que um rapaz que reside no local estava saindo no momento.

Na abordagem os policiais localizaram duas pedras de crack com ele. Na sequência, com o apoio da Polícia Civil foram realizadas buscas na residência, onde foram apreendidos os entorpecentes e demais objetos relacionados ao tráfico de drogas.

A moradora do local, de 47 anos, foi presa juntamente com o enteado, um jovem de 19 anos. Ambos foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Mamborê.