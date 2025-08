Dia dos Pais: lojas de Campo Mourão abrem até às 22h nesta sexta-feira

O comércio lojista de Campo Mourão estende até às 22h o atendimento aos consumidores na próxima sexta-feira (8/8), antevéspera do Dia dos Pais. Um acordo celebrado entre o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicatos dos Empregados no Comércio (Sindecam) possibilitou o funcionamento das lojas no período da noite.

O horário especial na sexta-feira foi anunciado nesta terça-feira (5/8) pelas duas entidades empresariais, depois de negociações mantidas com o sindicato que representa os comerciários. Tratava-se de uma reivindicação do comércio mourãoense, já que o Dia dos Pais está entre as principais datas especiais para o setor em termos de vendas. Enquanto a Acicam é presidida por Francisco Viudes, o Sindiempresarial é comandado por Nelson José Bizoto.

No sábado, o atendimento no comércio de Campo Mourão vai se prolongar até às 17 horas. Já há décadas, as lojas mourãoenses funcionam em horário especial – até às 17 horas – nos dois primeiros sábados de cada mês.

PRÊMIOS

A expectativa é de muito movimento no comércio de Campo Mourão, com o fomento das vendas, neste período que antecede o Dia dos Pais. Estimam os lojistas que a abertura do comércio também na noite de sexta-feira e até o final da tarde de sábado não apenas contribuirá para o fomento das vendas, mas também facilitará para os consumidores, inclusive atraindo clientes da região.

Nas compras realizadas em 227 empresas mourãoenses, os consumidores estarão concorrendo a prêmios. Trata-se da campanha Acicam Premiada, que vai sortear duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil. Na sequência estarão concorrendo ainda a dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e a cinco vale compras de R$ 3 mil cada.

Promovida pela Associação Comercial e Industrial, a “Acicam Premiada” tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.