Acicam sorteou prêmios da campanha do Dia dos Pais

O consumidor Dino Trento foi o ganhador do cartão de crédito com limite pré-determinado de R$ 300,00 mensal – pelo período de um ano e com fatura paga pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) – sorteado na campanha promocional “Seu Pai Merece um Presentão”. Além do seu cartão de crédito, o contemplado vai receber outro cartão – de igual valor e duração, também pago pela entidade empresarial – para destinar a seu pai ou a figura paternal que indicar.

O sorteio dos prêmios da campanha aconteceu na manhã desta sexta-feira (14/8), no auditório da Acicam, com a presença de diretores da entidade, representantes das instituições que patrocinaram a promoção e da imprensa. Ben-Hur Berbet, presidente da Acicam, comandou o sorteio.

O ganhador da cervejeira foi Valdemiro Nesi, contemplado com uma compra realizada na Tintas Brasil. Estes foram os ganhadores dos vale-compras no valor de R$ 300,00 e os estabelecimentos onde fizeram a compra premiada: Albino Nespolo (Almeida e Laverde Serviços Contábeis Ltda.), Valdirene P. da Silva (Moda Brasil), Osvaldo Sarubo (Sapataria Paulista), Sidnei Teixeira Gonçalves (Escritório Zago), Expedito Izidoro Machado (Supermercado Paraná – Matriz), Reginaldo Pilati (Mecânica Rododiesel), Sandra Cristina de Souza Martins (Supermercado Paraná – Matriz), Daniela Moreira Santini (Lojas LM), Talita dos Santos Cirilo e Kelli Patrícia dos Santos Vicente (Amo Jeans).

No evento também foram sorteados os prêmios que mais de 10 empresas locais sortearam exclusivamente para seus clientes.

CAMPANHA

A campanha “Seu Pai Merece um Presentão” teve a participação de 365 empresas de todos os portes e dos mais variados segmentos. Foram repassados 545 mil cupons as empresas participantes para distribuição entre seus clientes. Esses números foram recordes na história da Acicam.

A promoção deste ano do Dia dos Pais também teve a maior premiação de todos os tempos em Campo Mourão. No início desta semana, a Acicam realizou uma pesquisa entre as empresas participantes da promoção. Setenta por cento dos empresários entrevistados afirmaram que as vendas corresponderam às expectativas na semana que antecedeu a data especial. O levantamento também apontou que 81 por cento dos entrevistados afirmaram que o horário estendido do comércio na semana que antecedeu o Dia dos Pais contribuiu para as boas vendas e foi fundamental no sentido de evitar aglomerações no comércio.

Na pesquisa, os empresários e gestores foram questionados ainda sobre a campanha “Seu Pai Merece um Presentão”. Noventa e sete por cento dos entrevistados avaliaram positivamente a promoção, ressaltando que a promoção foi bem recebida pelos consumidores.

A campanha promovida pela Acicam teve o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Unimed Campo Mourão, Coopercard e Sicoob.