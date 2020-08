Município repassará mais R$ 824 mil à Santa Casa

A Secretaria Municipal de Saúde repassará mais R$ 824 mil à Santa Casa para enfrentamento ao Covid-19. A solicitação de mais recursos foi feita pela diretoria do hospital na manhã desta sexta-feira (14) no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli, com a presença do secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Durante a reunião, o presidente da Santa Casa, Pedro Montans Baer, fez uma prestação de contas das receitas e despesas. “O aumento de casos da doença automaticamente também elevou muito os custos que temos para o atendimento”, ressaltou o presidente.

O secretário de Saúde confirmou o repasse do valor solicitado tão logo o hospital apresente o plano de trabalho. Ele lembra que desde o início da pandemia o município e a Santa Casa trabalham juntos para o enfrentamento da doença. Até esta sexta-feira o município já repassou R$ 3.690.631,37 ao hospital.