Parceria entre Prefeitura e Estado possibilita aumento de cirurgias na Santa Casa de Campo Mourão

A Prefeitura de Campo Mourão, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), está promovendo uma transformação significativa na Santa Casa do município. O hospital filantrópico, referência na região central do Paraná, terá a estrutura ampliada para realizar 450 cirurgias eletivas por mês, o que representa um aumento de 560% em relação aos 80 procedimentos realizados anteriormente.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (8) durante visita do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, que destacou a importância da parceria entre o Governo do Paraná e a administração municipal para a realização deste avanço. O investimento de R$ 5 milhões, alocado pelo Governo do Estado, será utilizado na compra de novos equipamentos hospitalares, na ampliação de salas cirúrgicas e na expansão da capacidade de internação, que passará de 144 para 200 leitos.

Beto Preto ressaltou o impacto positivo da medida: “A Santa Casa de Campo Mourão é um hospital estratégico para a região central do Paraná, e estamos comprometidos em garantir os recursos necessários para sua modernização. Essa ampliação expressiva nas cirurgias eletivas é fruto de um esforço conjunto entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Campo Mourão e a gestão do hospital. A regionalização da saúde está avançando de forma concreta, melhorando a vida das pessoas”, afirmou o secretário.

Desde o início de 2024, a gestão da Santa Casa de Campo Mourão foi assumida pela Prefeitura após a identificação de falhas no atendimento à população. A partir de então, a instituição passa por uma reestruturação, que conta com o apoio da administração municipal e do Governo do Estado.

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, destacou o empenho da Prefeitura na recuperação do hospital: “A Santa Casa é um patrimônio da nossa cidade. Estamos trabalhando com afinco para fortalecer a instituição e garantir um atendimento de qualidade à nossa população. Com o apoio do Governo do Estado, conseguimos acelerar o processo de reestruturação e oferecer um hospital mais eficiente e digno para todos”, afirmou o prefeito.

Com o novo investimento, a Santa Casa de Campo Mourão não só ampliará sua capacidade de atendimento, mas também consolidará sua posição como um polo regional de saúde, com serviços de alta resolutividade.