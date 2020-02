Acicam realiza a primeira reunião mensal de 2020

Acontece nesta quarta-feira (19/2), a partir das 18h30min, a primeira reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) em 2020. O encontro, aberto ao público, será realizado no auditório da entidade e na ordem do dia destaca-se o lançamento da campanha Campo Mourão Liquida, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de março.

Vários outros assuntos de interesse direto do comércio e da indústria mourãoense serão tratados na reunião. Tradicionalmente, as reuniões mensais da Acicam contam com a participação de um bom número de associados, autoridades, lideranças da comunidade e representantes de instituições de apoio ao setor produtivo, entre outros. A expectativa é da presença, uma vez mais, de um bom público.

A reunião será dirigida pelo presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva, que na abertura dos trabalhos sempre enumera as mais recentes e importantes ações desenvolvidas pela entidade e as atividades programadas. Com cerca de 1.200 associados, a Acicam é a mais antiga entidade empresarial de Campo Mourão e do Vale do Piquirivaí, disponibilizando um vasto e diversificado portfólio de serviços.

CAMPO MOURÃO LIQUIDA

A promoção Campo Mourão Liquida faz parte do calendário anual de promoções da Acicam e sempre tem a adesão de grande número de lojas, que nos três dias da campanha oferecem produtos com grandes descontos. O movimento sempre é grande no comércio, com consumidores de Campo Mourão e da região aproveitando os preços de liquidação.