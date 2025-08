Acicam Premiada tem a adesão de 227 lojas para o Dia dos Pais

Para concorrer a premiação oferecida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão neste Dia dos Pais, através da campanha “Acicam Premiada”, basta comprar em qualquer das 227 empresas que aderiram à promoção. O consumidor deve cadastrar eletronicamente o cupom recebido no ato da compra e o sorteio dos prêmios será realizado através da Loteria Federal.

As lojas participantes da promoção estão identificadas por cartazes da Acicam Premiada e nove prêmios serão sorteados na campanha do Dia dos Pais: duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil.

Na sequência também estarão concorrendo a dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e a cinco vale compras de R$ 3 mil cada. No quarto e último sorteio da promoção estarão concorrendo todos os cupons preenchidos nas três datas especiais contempladas pela promoção “Acicam Premiada”: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). Este ano, a entidade empresarial – que completou 72 anos de fundação em junho – instituiu premiação recorde para as três datas especiais.

Fomentar as vendas, fortalecer o comércio e valorizar os consumidores são os objetivos da campanha

REALIZAÇÃO

A “Acicam Premiada” tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.