Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros às margens da PR-158

Um incêndio em vegetação às margens da rodovia PR-158, próximo ao Parque de Exposições de Campo Mourão, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no final da tarde deste domingo (3). O fogo começou de forma aparentemente localizada, mas se espalhou rapidamente com o vento e o mato seco, exigindo uma ação rápida das equipes de combate.

Segundo os bombeiros, uma árvore foi atingida pelas chamas e apresenta risco de queda, o que exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região. A área está sendo monitorada, e a corporação alerta para o perigo de novos focos devido às altas temperaturas e à baixa umidade do ar.

Moradores da região relataram terem visto pessoas ateando fogo em mato seco e acionaram a Polícia Militar. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. A PM esteve no local e irá investigar o caso. O Corpo de Bombeiros reforça o pedido para que a população denuncie qualquer ação suspeita, especialmente em áreas de vegetação ou terrenos baldios.

A rápida atuação das equipes evitou que o fogo atingisse proporções ainda maiores. Não houve feridos.