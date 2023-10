Dois espetáculos de dança clássica dia 8 no Teatro Municipal

O município de Campo Mourão, através da Fundação Cultural, promove os espetáculos “Don Quixote e Memória de Brinquedo”, no dia 8 de outubro, às 18 horas, no Teatro Municipal. O espetáculo, gratuito, é da Curitiba Cia de Dança. Os ingressos devem ser retirados na Casa da Cultura

Com direção geral de Nicole Vanoni, a Suite do 1º ato do ballet clássico de repertório de “Dom Quixote” e também “Memória de Brinquedo”, um espetáculo de dança contemporânea, com coreografias de Luiz Bongiovanni.

Os dois espetáculos fazem parte do projeto da Fundação Cultural chamado Roteiro Cultural, que busca oferecer espetáculos de teatro, música, circo e dança a comunidade gratuitamente durante o ano.