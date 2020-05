A partir de segunda-feira, comércio volta a atender das 10 às 16 horas

Na manhã de hoje (8/5), a administração municipal de Campo Mourão comunicou a Associação Comercial e Industrial (Acicam) que a partir da próxima segunda-feira (dia 11) o funcionamento de lojas e outros estabelecimentos comerciais da cidade será das 10 às 16 horas. A pedido das entidades empresariais locais, o horário de abertura do comércio foi excepcionalmente ampliado nesta semana, em razão da comemoração do Dia das Mães.

A Acicam tem mantido gestões junto ao prefeito Tauillo Tezelli e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para que as atividades econômicas sejam liberadas para voltar a funcionar em horário normal. Também está sendo pedida a reabertura gradativa dos restaurantes, bares e lanchonetes. Assegurar a sobrevivência de muitas empresas duramente afetadas pelas restrições impostas em razão da pandemia de Covid-19 e assim garantir a preservação de empregos são as principais razões dos pedidos para o funcionamento do comércio em horário normal.

As empresas de Campo Mourão têm sido orientadas pela Acicam a adotar todas as medidas de caráter preventivo contra a disseminação do novo corona vírus, recomendadas pelos órgãos de saúde. Nesta semana, a entidade empresarial passou também a distribuir gratuitamente kits com álcool 70 graus e máscaras aos associados.

O pedido de volta do comércio em horário normal também é fundamentado no baixo número de pacientes com Covid-19 internados atualmente na enfermaria destinada exclusivamente para os portadores da doença no Hospital Santa Casa. Também o número de pacientes com Covid-19 atendidos atualmente na UTI da Santa Casa é reduzido. Há um mês não é registrado nenhum óbito pela doença em Campo Mourão.