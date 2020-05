“Vestibular Solidário” da Unicampo tem parceria inédita com 17 Rotarys

A Unicampo – Faculdade União de Campo Mourão lançou nesta sexta-feira (8/5) o Vestibular Solidário, que tem como principal novidade a parceria inédita com 17 Rotarys Club locais e da região. Para cada R$ 30,00 arrecadado com taxa de inscrição, a instituição de ensino superior doará igual valor (R$ 30,00), com o repasse do total arrecadado aos clubes de serviços para a aquisição de alimentos e materiais de higiene que serão destinados a famílias colocadas em situação de vulnerabilidade social pela pandemia da Covid-19.

“O difícil momento que atravessa o Brasil e o mundo exige união para amenizar os reflexos provocados pelo novo corona vírus. A Faculdade Unicampo buscou, por meio da parceria com os Rotarys Club, cumprir a sua missão de oferecer oportunidade de formação profissional e ainda amenizar a situação enfrentada por muitas famílias de Campo Mourão e região”, explica Renato Pacholek, diretor da instituição de ensino superior.

A ação de responsabilidade social no vestibular de inverno da Unicampo, que oferece 245 vagas em nove cursos de graduação, tem a participação dos seis Rotarys Clube de Campo Mourão: Verdes Campos, Lago Azul, Campo Mourão, Raio de Luz, Gralha Azul e Araucária. Também participam os Rotarys Club de Farol, Boa Esperança, Mamborê, Araruna, Engenheiro Beltrão, Terra Boa, Luiziana, Roncador, Peabiru e Janiópolis.

Cada inscrição para o vestibular da Unicampo resultará em R$ 60,00 (R$ 30,00 recolhidos pelo vestibulando e mais R$ 30,00 de aporte da instituição de ensino) e os recursos serão destinados integralmente ao clube de serviço da cidade onde reside o candidato. “O Rotary Clube acumula vasta experiência em ações sociais que desenvolvem há muitos anos ao redor do mundo e a sua participação na parceria do Vestibular Solidário da Faculdade Unicampo certamente maximizará os resultados alcançados, beneficiando muitas famílias”, acentua Pacholek.

O presidente do Rotary Campo Mourão, Marcelo de Oliveira Lima, lembra que a Educação é um dos focos do clube de serviços e que a proposta de parceria apresentada pela Faculdade Unicampo foi prontamente aceita e trará resultados positivos. “Com a ação estamos aliando incentivo a educação, propagando a responsabilidade social e praticando a solidariedade. Uma boa parceria que trará benefícios a todos os envolvidos, mas principalmente à comunidade”, finaliza o presidente do mais antigo Rotary Clube de Campo Mourão.

UNICAMPO

A Faculdade Unicampo, que completa 10 anos de funcionamento em 2020, oferece vagas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Estética e Cosmética, Direito, Fisioterapia, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas,, Gestão de Recursos Humanos e Psicologia neste Vestibular Solidário.

Os interessados podem se inscrever ou obter mais informações pelo site da instituição: faculdadeunicampo.edu.br. Também pelo telefone (44) 3016 7100, 0800 600 5059 ou pelo WhatsApp (44) 99748 0880. Para evitar aglomerações, atendendo recomendação dos órgãos de saúde, o vestibular será agendado. As provas também poderão ser feitas por meio da Internet.