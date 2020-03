43,8 por cento pagaram à vista ou quitaram 1ª parcela do IPTU

Chegou a 43,8 por cento o total dos contribuintes de Campo Mourão que pagaram à vista ou quitaram a 1ª parcela do IPTU, coleta de lixo e Cosip até dia 10 de março. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Fazenda e Administração. Do total de R$ 39,6 milhões lançados este ano (já deduzido o desconto para pagamento à vista), o município recebeu R$ 17,3 milhões em cota única ou 1ª parcela.

O secretário municipal Aldecir Roberto Silva explica que os contribuintes que não pagaram à vista até dia 10 nem fizeram a opção de parcelamento, ainda têm até dia 15 de março (5 dias úteis após o vencimento) para pagamento sem juros ou multas. “A quitação do tributo pode ser feita durante o ano, porém a partir do dia 15 começa a incidir juros e multas”, reforça.

Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um crescimento da receita com esses tributos de 11,47 por cento. O contribuinte que optou pelo parcelamento poderá pagar em até 10 vezes. “A quitação do tributo à vista é vantajoso porque oferece o benefício de desconto de 10 por cento”, observa o secretário. O pagamento deve ser efetuado nas agências bancárias ou casas lotéricas.

O IPTU é pago por proprietários de imóveis urbanos para gerar receita aos cofres municipais. Os valores arrecadados integram o erário e são utilizados para manter os serviços públicos de responsabilidade da administração municipal. Dos recursos arrecadados, a lei exige que no mínimo 25 por cento sejam destinados à Educação e 15 por cento à Saúde.