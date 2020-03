Vereador Sidnei Jardim quer mais um postinho de saúde aberto à noite

O Vereador e Advogado Sidnei Jardim protocolou Indicação na Câmara solicitando ao Executivo Municipal que seja estendido o horário de atendimento em mais uma Unidade Básica de Saúde (Postinho) diariamente até as 23h00 no município de Campo Mourão.

Em sua justificativa Jardim explicou que nos últimos dias é visível que dobrou a quantidade de pessoas que estão procurando a UPA em busca de atendimento médico e isso faz com que o serviço prestado na UPA perca um pouco em qualidade devido a quantidade de doentes atendidos, “em Campo Mourão e região os dados mostram que estamos prestes a iniciar uma epidemia de dengue, a procura por atendimento nos Postos de Saúde locais para pessoas que estão com suspeita da doença ou pessoas que já foram diagnosticadas é significativa e está sobrecarregando os Postinhos”, explicou o Vereador.

No começo desse ano 6 médicos que atendiam nos Postinhos nos bairros pediram demissão e com isso também aumentou muito a procura pela UPA que está sobrecarregada.

Segundo o Vereador, devem ser tomadas providências urgentes para solucionar o problema nos atendimentos na cidade, sendo imprescindível que haja mais um Postinho de Saúde atendendo a população com horário estendido, podendo ser a Unidade Básica de Saúde do Alvorada ou a da Vila Urupês, pois são mais próximas ao centro, o que irá reduzir a procura pela UPA e as pessoas não precisarão se deslocar até lá, podendo ser atendidas em um destes locais.

Atualmente somente o Posto de Saúde do Jardim Pio XII tem horário estendido até as 23h, “diante da situação emergencial em que a cidade se encontra a Prefeitura deve estender o horário em pelo menos mais uma Unidade Básica de Saúde pois o risco de propagação de vírus e doenças é iminente em nosso município e temos que atender a população”, finalizou Jardim.