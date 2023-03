43,67% dos contribuintes já quitaram o IPTU 2023

O município de Campo Mourão recebeu, até dia 10 de março, R$ 23,3 milhões referentes ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2023) em cota única. Isso representa 43,67% do total do imposto lançado para receber este ano. Dos contribuintes que fizeram a opção pelo pagamento parcelado em até 10 vezes, o percentual da 1ª parcela foi de 2,06 por cento. Com isso a arrecadação até dia 10 de março foi de R$ 24,6 milhões.

Os contribuintes receberam o boleto com a cota única e duas parcelas. Quem fez a opção pelo parcelamento receberá as demais parcelas nos domicílios cadastrados. Também é possível o pagamento pela internet no endereço https://campomourao.atende.net/subportal/iptu, onde pode ser baixado o boleto ou pagar por PIX.

Quem efetuou o pagamento em dia no ano passado é beneficiado com o desconto de pontualidade, equivalente a 10 por cento sobre o valor do imposto apurado, já lançado no valor do boleto. Mais informações pelos telefones 3518-1163 ou 3518-1197, ou na Praça de Atendimento da prefeitura (Rua Brasil, 1407, Edifício Plaza – térreo).

O cálculo para estabelecer o IPTU tem como base o valor venal do imóvel. Leva em conta fatores como tamanho e localização da propriedade. Esse valor pode ser reavaliado, de acordo com as mudanças do mercado (valorização da região, por exemplo) ou do próprio imóvel (como uma reforma).