PM aumenta fiscalização e operação contínua nas áreas rurais prende mais pessoas

A Operação Segurança Rural, organizada pela Polícia Militar do Paraná para reforçar o patrulhamento no campo em todo o Estado, registrou expressivo aumento nos resultados operacionais nos últimos meses. Entre junho de 2022 e 28 de fevereiro de 2023 foram cumpridos 79 mandados de prisão, contra 16 no mesmo período de 2021 e 2022, um aumento de 393%.

Outros números confirmam a importância e a eficiência da atuação dos patrulheiros rurais comunitários. As prisões em flagrante por tráfico de drogas passaram de 8 para 38 (+375%) e as apreensões de armas de fogo de diversos calibres subiram de 17 para 83 (+388%).

Os resultados são verificados também em outras frentes. De junho de 2022 a fevereiro deste ano foram localizadas cerca de 4,5 toneladas de drogas durante operações e abordagens policiais integradas na área rural. As equipes também abordaram 28.500 pessoas, sendo 318 delas encaminhadas por flagrante delito. Com relação aos veículos, houve 9.780 abordagens/vistorias e foram recuperados 35 com registro de furto ou roubo.

As equipes policiais apreenderam, ainda, 126 litros de bebidas alcóolicas sem nota/contrabandeadas e 25 quilos de insumos agrícolas ilegais.

Durante a Operação Segurança Rural em todo o Estado, as equipes de patrulhamento cadastraram em torno de 6.200 propriedades e auxiliaram os produtores na instalação de 2.270 placas de identificação em suas propriedades, informando que aquela localidade tem o policiamento intensificado. O objetivo é promover o reforço territorial, e, consequentemente, melhorar, aperfeiçoar e dinamizar os serviços prestados pela Polícia Militar à comunidade paranaense.

“As ações preventivas, alinhadas ao planejamento de ação da PMPR, possibilitam que a operação alcance excelentes resultados, auxiliando os moradores e produtores rurais na área de segurança. A instalação das placas reforça a presença policial, promovendo mais segurança e proporcionando melhor qualidade de vida para essas pessoas”, afirmou o chefe da Coordenadoria de Patrulha Rural Comunitária, capitão Íncare Correa.

SEGURANÇA RURAL

A PMPR, em parceria com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), atualizou em 2022 a Cartilha Segurança Rural, que traz recomendações e formas de prevenção aos principais crimes que ocorrem no campo, além de orientar como proceder nessas situações.

DENÚNCIAS

Além da cartilha orientativa e das ações preventivas, a Polícia Militar do Paraná reforça os canais de denúncia para auxiliar a comunidade rural. A População pode entrar em contato pelo telefone 190 ou utilizar o Disque-Denúncia 181, que possibilita o registro de forma anônima. Informações podem ser repassadas também pelo site www.181.pr.gov.br.