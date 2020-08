40% do 13º de servidores vai injetar R$ 4,4 mi na economia do município

O município de Campo Mourão fará nesta sexta-feira (14) a antecipação de 40% do 13º salário aos servidores municipais. O adiantamento, que já havia sido anunciado no mês passado, totaliza R$ 4,4 milhões no orçamento municipal, que serão injetados na economia do município.

Do total do adiantamento, R$ 3,2 milhões são para o pagamento dos 2.580 servidores ativos e R$ 1,2 milhão à Previscam, para pagamento dos inativos.

“Os reflexos da pandemia nas receitas do município, infelizmente, não nos permitem o adiantamento de 50 por cento, porém considerando que o 13° é uma obrigação que o município terá que cumprir até dezembro, entendemos que a antecipação, neste momento é de extrema relevância, pois injeta recursos que irão movimentar o comércio e a prestação de serviço no município”, comenta o secretário municipal da Fazenda e Administração, Aldecir Roberto Silva.