Rotary e Adita doam 250 cestas básicas a quatro entidades

Quatro entidades indicadas pela Secretaria Municipal de Ação Social foram beneficiadas por uma doação de 250 cestas básicas através do Rotary Club de Campo Mourão, em parceria com a Adita (Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária). A entrega das cestas foi realizada na manhã desta quinta-feira (13), na Casa da Amizade.

Foram contempladas com a doação o Centro de Educação Santa Rita (CEDUS), o abrigo A Mão Cooperadora, a Fraternidade O Caminho e a cooperativa de recicláveis Cooperesíduos. “Pelo que constatamos junto com a Secretaria de Ação Social, essas entidades são as que mais estão necessitando nesse momento”, justificou o presidente do Rotary, Paulo Carreira.

Representantes das entidades participaram do recebimento das doações. O gerente operacional da Adita, Valdir Bacarin, explicou que em razão da pandemia de Coronavírus a associação ficou impedida de realizar eventos e projetos educacionais este ano, por isso decidiu fazer uma ação de solidariedade. “Foi então que procuramos o Rotary para fazer essa importante parceria”, explicou.

O secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima, que também é rotariano, lembrou que o Rotary de Campo Mourão já fez outras doações para a área social, como 150 cestas básicas, 500 quilos de fubá em parceria com a Coamo e 600 quilos de frango, em conjunto com o frigorífico JBS.