Ubiratã ganha livro sobre sua história

Reunidos com o prefeito de Ubiratã, Fábio Dalécio, na última segunda-feira, dia 14, os diretores da Nova História Editora e Gestão Cultural, Jair Elias dos Santos Júnior e Dérik Moreira da Silva, acompanhados da chefe da divisão de Cultura do município, Lilia Penafiel, apresentaram o projeto “Ubiratã, a história do lugar de gente feliz”.

Com recursos da Lei Aldir Blanc, Ubiratã vai ter em breve um livro contando a sua história. Editado pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural, os trabalhos de pesquisas estão em andamento. A obra é assinada pelo historiador Jair Elias dos Santos Júnior.

O trabalho vai reunir dados históricos do município desde quando a região era território espanhol no século XVI, passando pela descobertas dos Campos do Mourão em 1769, até a atualidade.

O projeto da Nova História pretende levar o leitor numa viagem ao tempo, através de dezenas de fotografias, ilustrações e dados históricos. Além de contar com um capítulo que retrata a formação do município e o seu processo de emancipação.

“Fazer esse trabalho vai ser mais um desafio, pois queremos entregar uma obra equilibrada, com uma linguagem agradável e acessível, ricamente ilustrada e poder apresentar Ubiratã à altura do que a cidade realmente é”, explica Jair Elias.

“O livro não vai trazer uma verdade, nem todas as histórias presentes na cidade, mas primeiro, esse livro traz um pouco do que Ubiratã foi e é no presente, e busca ser ao longo da sua existência”, explica.

Segundo Dérik Moreira da Silva, as fases das pesquisas estão bem adiantada, “graças a Biblioteca Pública do Paraná que guarda em seu acervo um rico material sobre a história de Ubiratã, que possivelmente nunca foi pesquisado”.

O trabalho conta com o apoio da Prefeitura de Ubiratã e foi está financiado por meio da Lei Aldir Blanc. “Agradecemos ao prefeito Fábio Dalécio, pela sensibilidade em colocar à disposição da comunidade um trabalho que vai difundir e preservar a história do município”, finaliza Jair.