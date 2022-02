Sábado tem campanha preventiva do câncer do colo de útero e de mama

No próximo sábado, dia 19 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde realiza mais uma campanha preventiva do ano do Câncer do Colo do Útero e de exame clínico de mama. Onde unidades de Saúde vão atender das 8 às 13 horas.

O atendimento será nas UBS Avelino Piacentini, Fortunato Perdoncini

Guarujá, Urupês, Copacabana, Cohapar, Lar Paraná (Vila Candida), Modelo, Paulista, Tropical e Centro Social Urbano (Avenida Afonso Botelho). Para o exame do câncer do colo de útero a mulher não deve estar no período menstrual, nem ter relações sexuais dois dias antes. Outra orientação é não usar duchas ou cremes vaginais. Os documentos exigidos são CPF e cartão SUS.

Segundo a gerente de Atenção Básica, Suelen Lima, nas campanhas de preventivo são realizados exames de citologia oncótica em mulheres entre 25 e 64 anos que têm ou já tiveram atividade sexual. Também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. O resultado fica pronto entre 20 a 30 dias e deve ser procurado nas UBS.