Troca de presentes entre os grupos marcam mais um dia do Fefosol

Na manhã desta sexta-feira, 1º, aconteceu a tradicional troca de presentes entre os grupos participantes do Fefosol, evento que celebra a cultura popular em Quinta do Sol.

A recepção contou com a presença do vice-prefeito Lucas Almeida, da secretária de Educação e Cultura Marli Menechine e do professor Lucinei Carneiro, coordenador do grupo Pôr do Sol. Lucas destacou a importância do evento para o município, reconhecido como a Capital do Folclore Paranaense.

Ele ressaltou o orgulho desse título e a alegria em receber grupos de diversos estados do Brasil. A troca de presentes simboliza união e respeito entre as culturas. O momento foi marcado por emoção, confraternização e valorização das tradições. O Fefosol segue com programação até amanhã.

O Fefosol é uma iniciativa do grupo quintassolense Pôr do Sol. Fruto do desejo de valorizar as danças típicas do nosso estado, o grupo nasceu em 2002 com uma missão especial: levar a alma do povo paranaense para os palcos do Brasil e do mundo.

E tem cumprido esse papel com maestria. Com um repertório que encanta e representa, o grupo traz danças como Fandango Paranaense, Gralha Azul, Colheita do Café, Boi de Mamão, Carimbó, Samba e Quadrilhas nordestinas, celebrando a diversidade das manifestações populares do país inteiro.

Mesmo sem ser um grupo de folclore autêntico, o Pôr do Sol é hoje um dos maiores embaixadores da cultura paranaense, com passagens por festivais nacionais e internacionais em países como Peru, Chile, França, Bélgica, República Tcheca e Polônia.