Assalto à mão armada em posto de combustíveis termina com agressão e roubo de veículo em Luiziana

Um posto de combustíveis localizado em Luiziana foi alvo de um assalto à mão armada na manhã desta sexta-feira (1º), por volta das 6h30. A ação criminosa foi praticada por dois homens encapuzados, armados com pistolas, e terminou com agressão a uma das vítimas e o roubo de um veículo.

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta — sem características identificadas — e invadiram a loja de conveniência do estabelecimento. Utilizando capacetes para ocultar o rosto, a dupla — composta por um indivíduo de baixa estatura e outro mais alto — rendeu a proprietária do posto.

Do caixa, foram levados aproximadamente R$ 200 em dinheiro e cerca de 20 carteiras de cigarro de diversas marcas. Em seguida, um dos criminosos abordou uma segunda vítima do lado de fora do posto e, com extrema violência, arrancou quatro pulseiras e três correntes de ouro. A ação causou uma lesão na mão direita da vítima, em razão da força utilizada.

Na sequência, os assaltantes fugiram levando ainda uma picape Fiat Toro, de cor prata, pertencente às vítimas. O veículo foi flagrado por câmeras de monitoramento passando pelo contorno do anel viário de Campo Mourão, nas proximidades do entroncamento com o Barreiro das Frutas, por volta das 7h.

Equipes da Polícia Militar seguem em diligências para localizar os criminosos e recuperar os bens subtraídos. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 190 ou diretamente à delegacia de polícia mais próxima.

A Polícia alerta para que comerciantes e moradores redobrem a atenção e adotem medidas preventivas de segurança.