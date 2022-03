Temporada de eventos culturais será aberta neste fim de semana

A Fundação Cultural de Campo Mourão abre no próximo fim de semana uma temporada com diferentes eventos culturais. No sábado (12), a partir das 15 horas, será realizado o Fórum Municipal de Cultura de Campo Mourão, na Casa da Cultura, Biblioteca e Teatro Municipal. Os interessados podem se inscrever pelo formulário online até esta sexta-feira (11) e no dia do evento. O link é: https://forms.gle/Rvi2SqgAxM4CKehr6.

O Fórum é formado por pessoas físicas e jurídicas, artistas, agentes culturais, produtores, entidades governamentais e não governamentais, empresas afins e movimentos populares. As ações envolvem debates e propostas sobre questões culturais, articulação e contribuição para a implementação de políticas públicas voltadas a área cultural do município em suas diversas manifestações. A eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Cultura também faz parte do evento.

Outra atração é a “Mostra Campo Mourão Cultural”, de 13 a 25 de março. Os espetáculos, todos gratuitos, serão realizados às 20 horas, no Teatro Municipal, abrangendo os segmentos de dança, teatro, circo e músicos. Essa é mais uma ação decorrente da Lei Federal Aldir Blanc, sendo os espetáculos, propostas aprovadas nos editais lançados em 2020 pelo município de Campo Mourão. Ingressos podem ser reservados via plataforma Sympla, no link: https://campomourao.atende.net/subportal/fundacao-cultural-campo-mourao/pagina/mostra-cm-cultural

No dia 20 de março, o Parque do Lago volta a receber o Domingo no Lago, na Concha Acústica Analis Ohara, às 16 horas. Na programação estão os artistas locais Caio Marques e Sem Base, que farão uma tarde de Rock Nacional. O evento é gratuito.