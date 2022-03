PM recupera moto furtada em janeiro

Uma motocicleta furtada no mês de janeiro desse ano foi recuperada na noite dessa quarta-feira pela equipe da Rotam, no jardim Tropical. Dois jovens foram detidos com a moto e com uma pequena quantia de maconha.

O proprietário, ao saber que a moto havia sido encontrada demonstrou surpresa e agradeceu a PM, dizendo que não tinha mais esperanças de recuperar o veículo e que até já havia comprado outra moto para trabalhar.

Os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, quando avistaram dois jovens fazendo uso de maconha. Na abordagem, os policiais constataram que a moto que um deles usava tinha registro de furto.

O rapaz de 18 anos disse que havia comprado a mesma por R$ 1.500. Os dois foram encaminhados para a delegacia juntamente com a moto e a droga.