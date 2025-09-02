Animal furtado em 2021 é recuperado em propriedade da região
Por Redação Tasabendo em 2 de setembro, 2025 às 08:11
Durante patrulhamento da Operação Segurança Rural, a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar recuperou um animal furtado em 2021. A ação ocorreu após o proprietário informar aos policiais que havia localizado seu bovino em uma propriedade na no município de Luiziana.
No local, o animal foi encontrado e reconhecido pela vítima. O morador, de 49 anos, relatou ter adquirido o gado há cerca de quatro anos e disse desconhecer a origem do mesmo.
O animal foi restituído ao verdadeiro dono e o homem encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os devidos procedimentos.
