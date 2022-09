Projeto Musical Orquestra Carpe Diem fará apresentação no Teatro

O Projeto Musical Orquestra Carpe Diem, formado por crianças e adultos de Campo Mourão, promove a “Estreia dos Grupos” na próxima teça-feira, 6, a partir das 20h no Teatro Municipal.

Os Grupos foram formados no primeiro semestre deste ano após uma seleção com dezenas de participantes. Inteiramente gratuito, o projeto tem por objetivo formar uma orquestra profissional no município, transformando a vida de crianças por meio da Música e da Educação.

Para isso, iniciou com a formação teórico musical dos pequenos, tendo como instrumento a flauta doce. Para participar do projeto é preciso estar devidamente matriculado no ensino regular e com presença e participação ativa no colégio.

O Grupo Vocal trabalha técnica/interpretação vocal e também com a teoria musical. Entre as canções escolhidas, clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) que encantaram gerações.

O grupo é patrocinado pela Fuchs Agricultura de Precisão e conta com o apoio da Fundação Educere, anfitriã dos locais de ensaio do Grupo musical. Conta também como regente e professora do projeto, a professora Cristina Prevedel.

Com formação Musical Plena em Piano Erudito em Presidente Prudente (SP), ela atua em Campo Mourão como professora de música e regente de grupos vocais, desde 1994. Nos primeiros anos trabalhou com a professora Regina Follador e a professora Sônia Márcia Cardoso. Também foi coordenadora da Casa da Música de 2010 a 2012 e desenvolveu, junto à Cristófoli e Fundação Educere, o Projeto Florescer, que desenvolvia aulas de música (flauta doce) e coral Infantil entre 2013 a 2015.

Por meio dessa parceria, Fuchs e Educere, a professora Cristina – mesmo com poucos meses de trabalho -, convida a população mourãoense para prestigiar este grande espetáculo, que será a Estreia da primeira turma de alunos do Projeto e do Grupo Vocal Carpe Diem.

A entrada será 1kg de alimento não perecível ou isotônico para ser revertido para a Santa Casa de Campo Mourão.