Projeto Batalha de Poesia promove três oficinas em Campo Mourão

Depois de alguns anos, o projeto Batalha de Poesia está de volta para mais uma edição. Estão abertas as inscrições para participar de três oficinas que acontecerão presencialmente em Campo Mourão ao longo do mês de agosto. O objetivo é instruir jovens acima de 15 anos a lerem, criarem textos poéticos e se apresentarem em slams (campeonatos de poesia falada).

A produtora cultural e professora de literatura Érica Paiva, também fundadora do Slam Pé Vermelho (Maringá) e organizadora do livro “Poesia é o Conselho”, é uma das oficineiras. Ela abre o projeto com a oficina “Poesia e Sociedade” nos dias 9, 10 e 11 de agosto, apresentando o slam e poetas da cena.

Jéssica Campos, educadora do Cursinho Popular Carolina de Jesus, organizadora do Sarau do Capão, professora, escritora, poeta e autora dos livros “Marginalizando o Amor” e “Transcrevendo a Marginalidade”, ministra a oficina de Criação Poética nos dias 16, 17 e 18 de agosto, estimulando os participantes a colocarem suas ideias no papel.

Lucas Afonso completa o time, ministrando a oficina “Corpo e poesia” nos dias 23, 24 e 25 de agosto, que fica na apresentação da poesia ao público. Ele é MC, autor do livro “A Última Folha do Caderno”, musicoterapeuta, ator, fundador do Slam da Ponta, Campeão do Slam Brasil e representante do Brasil na Copa do Mundo de Poesia (FR).

Serão ofertadas 20 vagas para cada turma (tarde e noite).A participação é totalmente gratuita e gera certificado para quem tiver 100% de presença. Após as oficinas será realizada uma Batalha de Poesia e todos que tiverem pelo menos 75% de presença nas três oficinas poderãose apresentar no evento, concorrendo às premiações para os cinco primeiros lugares.

O grande objetivo do projeto é que, após a sua finalização, o público atendido tenha os conhecimentos necessários para organizem outras comunidades de slams em suas cidades. Vale destacar que esse projeto deu origem ao Slam Pé Vermelho, criado em 2019 em Maringá. Nos próximos meses essas oficinas também devem acontecer em Sarandi e Maringá. Esse projeto é realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) – Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura.

Serviço:

Batalha de Poesia

Inscrições: https://forms.gle/9EraJw5kkrCtex5p9

Oficina1 – Poesia e Sociedade com Érica Paiva (PR):

Dias 09, 10 e 11 de agosto

Oficina 2 – Criação Poética com Jéssica Campos (SP)

Dias 16, 17 e 18 de agosto

Oficina 3 – Corpo e Poesia com Lucas Afonso(SP)

Dias 23, 24 e 25 de agosto

20 vagas para cada turma.

Horário/local:

Das 13h30 às 17h no auditório da Biblioteca Municipal (R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1158-1320) ou das 19h às 22h30 no SESC (Avenida João Bento, 2020 – Centro).

Apoio: COPEL e Lowçucar

Realização: PR Educação e Cultura

Parceria: Instituto Cultural Ingá

Incentivo: ODS e PROFICE

Parceiro em Campo Mourão: Fundação Cultural

Mais informações:

@batalhadepoesia (instagram)

@batalhadepoesiapr (facebook)