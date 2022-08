Inscrições para o VOA Mei – edição Jovem termina nesta terça-feira

Termina nesta terça-feira (9) o prazo para inscrições no Programa VOA MEI, voltado a conectar os empreendedores por um mundo de inovação e de conhecimento organizacional. As inscrições podem ser feitas pelo chat bot 44 98405-0663 e o público-alvo são empreendedores de 18 a 35 anos. Serão oito encontros presenciais sempre às terças e quintas-feiras, a partir do dia 16 de agosto, na Casa do Empreendedor, com oficinas e mentorias.

Para este público, o custo da inscrição será R$ 50,00 (metade das edições anteriores). A edição Jovem é promovida pela Casa do Empreendedor (Seidec), Sebrae e Conjove Acicam, por meio de mentores envolvidos no ecossistema de inovação de Campo Mourão, além de empresas e de organizações que trabalham para gerar oportunidades para os empreendedores.

“A proposta é levar inovação e qualificação para os jovens empresários que desejam melhorar a sua gestão e os seus resultados e, assim, garantir o impacto positivo nos lucros”, explica o secretário da Seidec, Eduardo Akira Azuma. Esta será a 5ª edição do Programa, iniciado em 2017. As oficinas e mentorias incluem capacitação em finanças, processos, marketing digital e inovação.