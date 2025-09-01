Prefeitura transforma Museu Municipal em Museu de História Imagem e Som

No dia 29 de agosto, data em que o Paraná celebrou seus 172 anos de criação, o prefeito de Campo Mourão, João Douglas Fabrício; sancionou a lei que transforma o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira em Museu de História, Imagem e Som Deolindo Mendes Pereira.

Fundado em 19 de março de 1978 como Museu Histórico de Campo Mourão, o espaço passou a ser Museu Municipal em 1992, em homenagem a Deolindo Mendes Pereira, um dos idealizadores da instituição. Localizado na avenida Capitão Índio Bandeira, 1117, o prédio é tombado como patrimônio histórico e seguirá sob gestão da Secretaria Municipal de Cultura.

Com a mudança, Campo Mourão passa a ser a terceira cidade do Paraná a contar com um Museu de Imagem e Som, ao lado de Curitiba e Cascavel. O acervo atual reúne cerca de 27 mil fotografias, além de documentos, objetos e materiais audiovisuais que retratam a memória e a identidade mourãoense.

A nova lei amplia as atribuições do museu, que além de preservar o acervo histórico, terá como missão incentivar a digitalização de conteúdos, promover atividades culturais e educativas, estimular a pesquisa e a inovação tecnológica, além de fomentar o turismo cultural e o desenvolvimento socioeconômico local.

Para o Secretário de Cultura, Roberto Cardoso, a transformação simboliza um novo capítulo para o município. “Estamos dando um passo fundamental para modernizar e ampliar o alcance do museu. Ele passa a ser não apenas um guardião da nossa história, mas também um espaço vivo de cultura, pesquisa e tecnologia, aberto para toda a população e para as futuras gerações”, destacou.