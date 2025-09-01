Setembro Amarelo: campanha de prevenção ao suicídio é aberta em Campo Mourão

Foi aberta oficialmente na manhã desta segunda-feira (1º), em Campo Mourão, a campanha nacional Setembro Amarelo, voltada a conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Uma faixa da campanha e laços amarelos foram fixados no jardim do Paço Municipal, onde também foi realizada a abertura da Semana da Pátria.

“O que temos de mais precioso é a vida, mas infelizmente tem ocorrido atos extremos. Por isso é muito importante ter fé em Deus, estar cercado de amigos que nos levem para o bom caminho e as pessoas que necessitam de ajuda podem contar com os serviços de saúde mental que a prefeitura oferece”, enfatizou o prefeito Douglas Fabrício.

Em Campo Mourão a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), programou algumas ações durante o mês. Entre elas está a colocação de faixas confeccionadas pelos pacientes dos CAPs em espaços públicos e instituições parceiras da saúde mental. Também serão realizadas ações de prevenção, como roda de conversa e palestras.

O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas todo o mês é dedicado a ações de sensibilização, diálogo e acolhimento. A cor amarela simboliza a luz, a vida e a esperança e lembra que é preciso enxergar e acolher a dor invisível que tantas pessoas carregam.