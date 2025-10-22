Oficinas culturais preparam alunos para Cortejo Natalino em C. Mourão

Neste mês começaram as oficinas de circo, teatro e dança em quatro colégios públicos de Campo Mourão para estudantes que participarão em dezembro, do tradicional Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira. A atração, que todos os anos reúne milhares de pessoas, faz parte da programação do projeto Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2025.

Foram recrutados cerca de 100 alunos na faixa de 13 a 17 anos e as oficinas acontecem semanalmente nas próprias unidades de ensino, no contraturno escolar, coordenadas por profissionais contratados pela Associação Sou Arte, que é a executora do projeto realizado por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais (Ministério da Cultura – Governo Federal).

ESCOLAS E OFICINEIROS

No Colégio Estadual Professora Ivone Soares Castanharo, no Jardim Tropical I, 28 alunos participam das oficinas com a orientação da oficineira Tays Carolyne de Freitas. A diretora do colégio é Tania Aparecida Chrastek Sidinei.

No Colégio Estadual Vinícius de Moraes, localizado no Conjunto Habitacional Milton Luiz Pereira, são 30 alunos sob a orientação do oficineiro Maycon Oliveira. A diretora da unidade é Janete de Quadros Rodrigues Barbosa.

O Colégio Cívico Militar Unidade Polo, no centro, também integra o projeto, com a participação de 25 estudantes orientados pela oficineira Mayara Oliveira. A diretora auxiliar da escola responsável por esta ação é Ana Paula Monteiro.

Já no Colégio Estadual Cívico Militar Dr. Osvaldo Cruz, no Jardim Laura, participam 17 alunos sob a orientação da oficineira Taluana Lopes. A direção da unidade está a cargo de Rosemeire Scheffer.

CORTEJO E PATROCÍNIO

O Cortejo Natalino contará com mais de 100 alas, 25 carros alegóricos e cerca de 600 participantes, entre artistas, técnicos e voluntários. A expectativa é reunir milhares de espectadores nas ruas da cidade, como ocorre todos os anos.

O projeto Cidade Natal/2025 conta com patrocínio das empresas Grupo Fertipar – Fertilizantes, Coamo Agroindustrial Cooperativa, Itaipu Engenharia, Paraná Supermercados, Grupo Integrado, Supermercados Condor e Unimed – Regional Campo Mourão. Também apoiam a iniciativa o Município de Campo Mourão, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).