Com grande público, evento aborda a Transformação Digital da Educação

Com o propósito de ser o fórum para a discussão de inovação educacional na região, o III SETIP – Seminário de Educação, Tecnologia, Inovação e Proteção de Dados ocorreu na sede da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Maringá, na última sexta-feira(28/02).

O evento, realizado sob a curadoria e organização do EducaInova Hub Educacional, co-organização do Instituto IDDETI, apoio a Ordem dos Advogados do Brasil-Maringá e a contribuição operacional do Núcleo Regional de Educação de Maringá e da Secretaria Municipal de Educação, contou com a participação de mais de 350 gestores e coordenadores de escolas privadas e públicas do norte e noroeste do Paraná.

A cidade se tornou a capital da inovação educacional paranaense por um dia. Duas palestras, três painéis e dois pitchs compuseram o seminário, que teve início às 8hrs e encerramento às 17 horas e 15 minutos.

A palestra de abertura foi conduzida por Cláudia Costin, palestrante de renome internacional e presidente do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. A palestra encantou as autoridades e os gestores presentes.

Wilson de Matos Silva, Reitor do UNICESUMAR e Diretor da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, e, Fábio Negreiros, Gerente da Microsoft Educação, falaram sobre como a tecnologia e inteligência artificial está transformando a educação.

Para Matos a educação 4.0 já é uma realidade e ela promete reescrever a forma de ensinar e aprender de forma jamais vista. Marcos Pelegrina, assessor na Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná – SETI-PR, falou sobre as ações e políticas do governo paranaense para estimular a inovação.

O governo do Paraná está imbuído no propósito de transformar a gestão pública, promover a eficiência e estimular o setor privado à inovação, afirmou Pelegrina.

Ater Cristófoli, fundador da Fundação Educere -Pesquisa e Desenvolvimento e Coordenador da Câmara Temática de Educação do CODECAM, contou sua experiência de transformar jovens em grandes empreendedores em Campo Mourão; e, a sua luta para aumentar o IDEB do ensino fundamental da cidade no Projeto Juntos Educar..

Já os painéis trataram sobre estratégias para a inovação, dentre elas, a identificação dos atores que integram o ecossistema da inovação educacional regional; sobre a gestão da transformação digital da escola, com destaque para os impactos que a lei geral de proteção de dados pessoais causarão nas escolas; as exigências da competência 5 da BNCC do ensino fundamental e o uso do design thinking para o desenvolvimento da inovação no processo de ensino, na gestão e na comunicação escolar.

Estiveram na abertura do evento o Diretor da Unipar – Universidade Paranaense, Jânio Tramontim, a Secretária de Educação de Maringá, Gisele Colombari, o Diretor de Inovação de Maringá, Cesar Rael, o presidente da Software By Maringá, Luis Marcos Campos, o presidente da Evoa Aceleradora, Ilson Rezende, a presidente do Observatório Social de Maringá, Giuliana Pinheiro Lenza, a Secretária Municipal de Educação de Campo Mourão, Tania Caetano, as Chefias do Núcleos Regionais de Educação de Maringá, professor Luciano Pereira, de Campo Mourão, professora Ivete Sakuno e de Umuarama, professora Gilmara Ana Zanata, a presidente da OAB-Maringá, Dra Ana Cláudia Pirajá Banseira, a Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UEM, Debora Santana, a Diretora da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, Linnyer Beatrys Ruiz Aylon, o Diretor da Universidade Estadual do Paraná, João Marcos Avelar, a Diretora de Relacionamento da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Simone Silva, o Coordenador do Programa Nacional de Mestrado em Transferência de Tecnologia e Inovação -Profnit, Silvio Cláudio Costa e o Diretor da Fundação Educere – Pesquisa e Desenvolvimento e Coordenador da Câmara Temática de Educação, do CODECAM, Ater Carlos Cristófoli.

Junto com o IIII SETIP também foi realizada a I Feira de Inovação Educacional (FIE). Plataformas pedagógicas e gerenciais, inteligência artificial, livros digitais, sistema de biblioteca digital, holografia e outros serviços e produtos foram expostos pela Microsoft, Cogna Educação, Saraiva Educação, Unicesumar, Atla Ensino, Verifact, Tinbot Robótica e Bibliotheca Sistemas. E os participantes também puderam conhecer ao vivo a operação dos produtos. Um deles foi a atuação do assistente Tinbot, robô desenvolvido em Maringá e colaborou com o cerimonial do III SETIP .

Durante o seminário foram lançados dois grupos de estudos em formato colaborativo e compartilhado para gestores e coordenadores educacionais, um sobre Criatividade e Design Thinking e outro sobre as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, publicadas pelo Ministério da Educação no final do ano passado.

As reuniões dos grupos ocorrerão a cada 15 dias em local a ser definido, conforme o número de interessados. Ainda foi anunciado no evento que o EducaInova Hub Educacional e a Universidade Estadual do Paraná -Unespar firmaram convênio para a elaboração de mapeamento do ecossistema de inovação educacional no norte e noroeste do Paraná.

Para a coordenação do evento, o feedback dos participantes superou todas as expectativas e demonstrou que a curadoria do evento identificou temas estratégicos no cenário educacional contemporâneo para trazer à discussão.