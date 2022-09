Bandidos usam Van de prefeitura para roubo em cooperativa na região

Um veículo Van pertencente à Prefeitura de Fênix foi roubado e usado para transportar insumos agrícolas de uma cooperativa, no município de Quinta do Sol, na madrugada desta terça-feira, 13. A ação, porém, foi frustrada com a ação rápida da Polícia Militar.

Houve troca de tiros e um dos criminosos acabou baleado. Outro integrante da quadrilha, na tentativa de fuga, capotou o veículo Renault Clio que dirigia, na rodovia PR-082, entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão. Ele foi encaminhado a hospital e depois para a delegacia de Polícia Civil de Beltrão.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os bandidos usaram um trator para arrebentar a parede e ter acesso aos defensivos da cooperativa. A Van apreendida pela PM estava abarrotada de produtos, avaliados em cerca de R$ 300 mil.

Um dos presos tinha dois mandados de prisão em aberto. Os produtos apreendidos, a Van e os detidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.