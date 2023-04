Museu Municipal registrou público recorde em março

No mês que completou 45 anos de fundação, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira superou o maior público nos últimos 12 meses, contabilizando o número de 1.329 visitantes em março.

Além dos 45 anos de fundação, o Museu Municipal tem muitos motivos para comemorar. Sua coleção permanente aumentou com a doação de importantes peças, entre elas, um prato usado por Guilherme de Paula Xavier no final do século XIX. De Adhemir Fogaça, o rei das maquetes do Brasil, ganhou uma maquete do prédio, avaliada em 25 mil reais. Além de outros objetos, documentos e obras de arte. Também recebeu duas exposições do Museu do Holocausto, Faces de Auschwitz e Escravidão no Brasil.

“A parceria com o Museu do Holocausto, permitindo trazer a Campo Mourão, duas importantes exposições, foi um dos motivos do aumento do número de visitantes. Isso comprova que a população de Campo Mourão gosta do Museu e quer ver novidades no espaço”, diz Roberto Cardoso, diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão.

Para o historiador Jair Elias, coordenador do Museu, a vinda das duas exposições, além de mostrar as atrocidades do nazismo e da escravidão no Brasil, fez que o público escolar tivesse uma oportunidade de reflexão sobre a vida e o combate ao preconceito. As doações que ocorreram durante os três primeiros meses de 2023, mostram segundo o historiador, “a credibilidade da instituição e o respeito que a comunidade tem com o trabalho desenvolvimento pelo Museu”.

Fechado desde o dia 3 de abril, o Museu passará por reformas internas, com a substituição do forro, instalação de nova rede elétrica e pintura. Na área frontal do prédio também passará por modificações, com a retirada de plantas que comprometem a linha arquitetônica e de elementos na praça lateral do museu.